Новости 25 февраля: подозрение Рудьковскому, падение капитальных инвестиций, госдолг

О чем говорили сегодня?

О подозрении Рудьковскому. Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора раскрыли резонансное похищение в 2012 году тогдашнего руководителя компании "Нафтогазвидобування" Олега Семинского, который теперь является народным депутатом от "Слуги народа".

О падении капитальных инвестиций. Капитальные инвестиции в Украине в 2020 году сократились на 38,2%, тогда как в 2018–2019 годах они выросли соответственно на 16,4% и 15,5%.

О деле Приватбанка. За подозреваемого в присвоении имущества экс-первого заместителя председателя правления ПриватБанка Владимира Яценко внесли залог.

О падении промпроизводства. В январе 2021 года промышленное производство снизилось на 4% по сравнению с январем 2020 года, скорректированное на эффект календарных дней сокращение было меньшим - 2,7%.

О госдолге. Совокупный государственный долг Украины по состоянию на 31 января составляет 2,56 трлн грн, или 90,7 млрд долларов в эквиваленте - за месяц он увеличился на 6,34 миллиарда гривен.

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