Поездки с привкусом опасности: как службы такси проверяют водителей

"Таксист влетів у людей на зупинці: двоє людей загинули", "Водій таксі жорстоко побив клієнта", "Водій таксі збив дитину і покинув місце ДТП". Випадки кримінальної поведінки водіїв служб таксі регулярно з'являються в українському інформаційному полі.

Такі новини змушують багатьох пасажирів таксі під час поїздок хвилюватися за свою безпеку і ставити собі питання, чи достатньо зусиль служба таксі доклала для надання якісних послуг.

У службах таксі в Україні працюють близько 220 тис осіб. ЕП разом з "Опендатабот" з'ясовувала, як найбільш відомі служби таксі в Україні перевіряють кандидатів у водії і чи можна вдосконалити цей вибір.

Таксисти з кримінальною поведінкою

У листопаді 2020 року всі новинні телеканали показали відео, як у Києві водій однієї із служб таксі влетів у пішоходів на зупинці громадського транспорту, у результаті чого двоє людей загинули.

Смертельне ДТП сталося на столичній Борщагівці. Автомобіль Hyundai збив трьох людей і влетів у кіоск на зупинці "Завод "Електронмаш" на Кільцевій дорозі.

Того ж місяця у центрі Львова водій іншого сервісу таксі побив клієнта, який хотів їхати в авто разом із собакою. Водій відмовився від замовлення, хоча пасажир обрав категорію Pets, яка дозволяє перевозити тварин у салоні, та напав на 26-річного хлопця.

Двома місяцями раніше у Львові таксист після конфлікту з 14-літньою пасажиркою розпилив останній в обличчя газовий балочник "Кобра-1Н".

У 2019 році в Києві водій іншої служби таксі на автомобілі Hyundai Accent збив дочку президента Федерації фехтування України Вадима Гутцайта і зник з місця ДТП.

Це лише кілька випадків кримінальної поведінки таксистів і лише ті, про які стало відомо громадськості. Усі вони свідчать про те, що перевіряти водіїв перед прийомом на роботу можна краще.

Контрольний список з перевірки водіїв: очікування та реальність

ЕП склала "ідеальний" алгоритм з перевірки водіїв та опитала найбільш відомі служби таксі, чи виконують вони кожен пункт.

До списку служб таксі увійшли п'ять найбільш популярних компаній в Україні: Uber, Bolt, "Уклон", "Еліт таксі" та White cab. Остання на запит ЕП не відповіла.

Документи

У першу чергу, перед прийомом водія на роботу служба таксі повинна перевірити його документи: паспорт, водійське посвідчення, документи на машину (якщо авто не належить службі) та страховий поліс.

Кожен документ потрібно перевірити не лише візуально, але й пересвідчитися, чи є вони у відповідних реєстрах. У 2018 році в Україні було понад 1,5 млн анульованих паспортів, які все ще можуть використати шахраї.

Надані документи Uber перевіряє на достовірність, справжність фотографій у них та можливе дублювання облікових записів в інформаційній системі.

"Ми також використовуємо відкриті дані уряду, щоб додатково перевіряти документи", – додали в компанії.

Для підключення до сервісу Bolt водій реєструється в додатку та завантажує необхідні документи, у тому числі власне фото. Обліковий запис активується лише після того, як співробітник компанії їх перевірить.

Як відбувається перевірка достовірності документів, у компанії не пояснили, зазначивши що "ретельну перевірку" здійснюють автопарки, які співпрацюють з Bolt. Там проводять співбесіди та звіряють надану інформацію з даними з державних реєстрів.

Надіслані в електронному вигляді документи працівники сервісу перевезень "Уклон" теж перевіряють, але тільки через сервіс Моторного (транспортного) страхового бюро, що дозволяє впевнитися в дійсності лише поліса "автоцивілки".

Чи не найбільші вимоги до документів – в "Еліт таксі". Крім стандартного пакета, служба вимагає виписку з державного реєстру водія як фізособи-підприємця із зазначенням відповідних КВЕДів, витяг з реєстру платників податків та повідомлення про відкриття розрахункового рахунку приватного підприємця.

Співбесіда

Співбесіда дозволяє оцінити адекватність водія, його мотивацію та комунікаційні навички. Також під час спілкування з потенційним працівником компанія може з'ясувати, чи відповідає водій її ключовим вимогам.

В Uber і Bolt не відповіли, чи проводять співбесіди з новими водіями.

У сервісі "Уклон" співбесіда передбачена. Фахівці компанії оцінюють водіїв на адекватність та зовнішній вигляд. Це і стаж водіння – основні фактори, які впливають на рішення про співпрацю з водієм. Особа не може бути молодшою за 21 рік і повинна мати трирічний водійський стаж.

Для успішного проходження співбесіди в "Еліт таксі", крім "готовності до виконання всіх вимог компанії", вимагається вільне знання української мови та вулиць міста.

Медична перевірка

Теоретично стан здоров'я водіїв має контролюватися під час прийому на роботу і щодня при виході на роботу.

Лікарі повинні пересвідчитися, чи у людини немає станів, які перешкоджатимуть водінню, а також хвороб, наприклад, гострих респіраторних захворювань, які можуть наражати на небезпеку пасажирів.

В ідеалі перевірка також має включати експрес-тестування на сліди наркотичних речовин чи зловживання алкоголем.

У більшості служб таксі стан здоров'я водіїв регулярно не перевіряють. Представники "Уклону" лише уточнили, що перевіряють "усе, що є у відкритих даних".

В "Еліт таксі" вимагають документ про актуальність медичного обстеження.

"Актуальне медичне обстеження в медичних лабораторіях є підтвердженням того, що кандидат здоровий. Якщо ми сумніваємося в кандидаті, то можемо додатково попросити пройти медичне обстеження в спеціальних лабораторіях", – розповідає директорка з комунікацій "Еліт таксі" Анастасія Саракуз.

Порушення правил та штрафи

За даними Національної поліції, більшість скоєних ДТП спричинені порушеннями правил маневрування, перевищенням швидкості та водінням у стані алкогольного сп'яніння.

За останній рік 131 тис водіїв було засуджено як винуватців скоєння ДТП, ще 108 тис – через водіння у нетверезому стані.

Отже, перед прийомом на роботу потрібно перевіряти, чи не було у водіїв штрафів за відповідні правопорушення і чи не були вони засуджені за статтями Кримінального кодексу, пов'язаними з безпекою дорожнього руху (ст. 286 та ст. 286-1).

Сервіси Uber і Bolt не відповіли на це питання.

В "Уклоні" повідомили, що для перевірки водіїв користуються одним з онлайн-сервісів перевірки компаній і фізичних осіб, не уточнивши, яким саме.

Водіїв "Еліт таксі" перевіряють через сервіс перевірки адміністративних правопорушень у галузі безпеки дорожнього руху. При введені номерного знака автомобіля та даних його власника надається інформація про наявні в реєстрі порушення.

Щоправда, у сервіс поки що вносяться дані лише про перевищення швидкості і з 1 червня 2020 року, коли почати працювати прилади автофіксації порушень.

"Якщо в кандидата є систематичні порушення, ми відмовляємо в підписанні договору про співпрацю", – каже Саракуз.

Історія злочинів та адміністративних правопорушень

Служба таксі мала б перевіряти кандидата на наявність фактів скоєння злочинів або адміністративних правопорушень, пов'язаних з насильством або майном. Є сенс поцікавитися, чи не є вони відповідачами у незавершених судових процесах.

В Uber і Bolt не відповіли на це питання.

"Уклон" орієнтується на дані з відкритих джерел. "Якщо є судові справи, ми їх перевіряємо", – каже операційний директор компанії Сергій Смусь.

В "Еліт таксі" підкреслюють, що відкрита судимість і справи кримінального провадження – це конфіденційна інформація. "Але ми просимо кандидатів надати довідку про несудимість", – нагадує директорка з комунікацій служби таксі.

У підсумку

Великі гравці ринку не повністю використовують доступний спектр інструментів перевірки кандидатів у водії.

Зокрема, не завжди проводять співбесіди, не вимагають медичні довідки, проходження тестування на наявність наркотичних речовин у крові та довідки про несудимість, не відстежують, чи були водії винуватцями ДТП.

Тимчасом дані, отримані в результаті такої перевірки, можуть красномовно охарактеризувати потенційних водіїв, яким сервіси таксі довіряють життя і здоров'я своїх клієнтів.

Ба більше, перевірка водіїв може не вичерпуватися позиціями описаного контрольного списку. Потенційних водіїв можна цілком легально перевіряти за низкою публічних реєстрів.

✔ Реєстр осіб, які переховуються від органів влади.

✔ Єдиний реєстр боржників.

✔ Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень.

✔ Реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

Крім того, важливо постійно моніторити зміни в публічних державних реєстрах щодо працівників.

Однак через те, що служби таксі не використовують весь доступний арсенал інструментів перевірки кандидатів, існує високий ризик прийняття на роботу водіїв з кримінальною поведінкою.

Регулярні резонансні випадки з трагічними наслідками це підтверджують.