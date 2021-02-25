Верховный Суд не может продолжить разбирательство "дела Суркисов" из-за Печерского суда

Печерский суд не предоставляет Верховному Суду материалы по делу по иску оффшорных компаний, связанных с братьями Суркисами, несмотря на направленные требования - потому Суд не может рассмотреть кассационные жалобы Кабмина и "Приватбанка".

Об этом сообщает пресс-служба Верховного Суда.

"По состоянию на 22 февраля 2021 года рассмотрение и решение кассационных жалоб, поданных Кабинетом Министров Украины и АО КБ "ПРИВАТБАНК", объективно невозможно в связи с длительным непредоставлением судом первой инстанции материалов апелляционного производства, по результатам которого Киевским апелляционным судом принято обжалуемое постановление от 10 июня 2020 года", - сообщили в ВС.

В суде добавили, что принимают меры по истребованию этих материалов апелляционного производства. В то же время, несмотря на "многочисленные требования Верховного Суда в адрес Печерского районного суда" материалов предоставлено не было.

Напомним:

Приватбанк требует отвода судьи Верховного Суда Сергея Погребного по делу об обжаловании постановления об обеспечении иска компаний-нерезидентов, связанных с братьями Суркисами.

Верховный Суд 8 сентября открыл кассационное производство по жалобе Кабмина и удовлетворил ходатайство Приватбанка, остановив исполнение постановления Печерского районного суда города Киева от 9 февраля 2017 года до окончания кассационного производства по делу.

Апелляционный суд города Киева постановлением от 20 апреля 2017 года апелляционную жалобу ПАО КБ "ПРИВАТБАНК" оставил без удовлетворения, постановление районного суда - без изменений.

9 февраля 2017 года Печерский суд удовлетворил иск связанных с братьями Суркисами компаний по делу о национализации Приватбанка и постановил взыскать с банка 350 млн долларов.

Решением НБУ в 2016 году Суркисы были признаны инсайдерами Приватбанка. НБУ указывал, что Игорь Суркис и Коломойский - акционеры телеканала "1 + 1", свидетельствует о связи Суркисов с Приватбанком.

У Игоря Суркиса в Приватбанке на счету был 151 млн грн, у Полины Ковалик (жены Григория Суркиса) - 514 100 000 грн, у Григория Суркиса - 163100000 грн, Марины Суркис (дочь Игоря Суркиса) - 174 500 000 грн , Рахмиля Суркиса (отец братьев Суркисов) - 44800000 грн.

Семья Суркисов добивается в украинских судах отмены решения о признании их связанными с банком лицами.

Экономическая правда