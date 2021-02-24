"Нафтогаз" назвал цену на газ для населения на март

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" установила мартовскую цену на газ в размере 6,86 гривни за кубический метр с НДС и без стоимости распределения.

Об этом сообщает пресс-служба ГК "Нафтогаз Украины".

"Цена для бытовых потребителей в рамках тарифного плана "Месячный" составит 6,86 грн/куб. м с НДС, без стоимости распределения (доставки)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что для клиентов компании, которые оформили тарифный план "Годовой" в прошлом году, стоимость газа не изменится и составит 4,73 грн, 5,24 грн или 6,45 грн в соответствии с условиями договоров.

В пресс-службе добавили, что компания как поставщик "последней надежды" также обеспечивает газом бытовых клиентов, которые внезапно потеряли поставщика в период перехода к новому. Цена на газ для клиентов ППН в марте – 6,99 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения.

Сейчас газ от ППН получают более 300 тыс клиентов.

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Напоминаем:

Кабинет министров установил предельный размер цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривны за кубический метр.

Для потребителей, которые имеют контракты на поставку газа по цене ниже 6,99 грн, тарифы не изменятся. Цена поставщика последней надежды так же установлена на уровне 6,99 гривны за кубометр.

Также министры установили предельный тариф на распределение газа - он не будет превышать 1,79 грн за кубометр.

Экономическая правда