"Это не Hyperloop, это не какие-то нереальные проекты": В Кабмине рассказали, когда построят первую евроколею

Строительство первой евроколеи планируют начать уже в этом году - она ​​соединит город Львов с Европой.

Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Дмитрий Абрамович на форуме "Украина 30. Инфраструктура", передает Укринформ.

"Мы уже в этом году планируем, что начнем строить небольшой кусочек этого общего проекта. Он сочетает Львов (станция Скнилов) с Европой. Мы надеемся, что нам удастся это оперативно сделать и это будет первая ласточка и коннект наш с Европой, и этот кусок станет началом высокоскоростного сообщения", - сказал замминистра.

По его словам, украинские специалисты за полгода провели большое количество консультаций с иностранными партнерами в этом проекте высокоскоростного железнодорожного сообщения.

"Все фиксируют, что у нас идеальная страна для того, чтобы разворачивать соответствующее сообщение. Потому что наибольшая эффективность подобного рода проектов на расстояниях в районе 600 км", - добавил Абрамович.

Он убежден, что этот проект является реальной альтернативой другим видам транспорта, в том числе авиационным, и имеет ряд преимуществ.

В частности, по его словам, железнодорожные вокзалы обычно находятся в центральной части города, поэтому пассажирам не надо тратить время, чтобы доехать туда.

"Это не Hyperloop, это не какие-то нереальные проекты. Это именно просчитанные нашими совместно с международными экспертами проекты", - подчеркнул замминистра.

По словам Абрамовича, если сейчас сообщение Киев-Львов, 611 км, можно преодолеть за 5 часов, то при реализации этого проекта время можно будет сократить до 2 ч 40 мин.

Напомним:

Сообщалось, что евроколею шириной 1,435 метра начнут восстанавливать в 2021 году, она будет вести от Ужгорода до станции Чоп на границе.