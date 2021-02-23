"Это не Hyperloop, это не какие-то нереальные проекты": В Кабмине рассказали, когда построят первую евроколею
Строительство первой евроколеи планируют начать уже в этом году - она соединит город Львов с Европой.
Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Дмитрий Абрамович на форуме "Украина 30. Инфраструктура", передает Укринформ.
"Мы уже в этом году планируем, что начнем строить небольшой кусочек этого общего проекта. Он сочетает Львов (станция Скнилов) с Европой. Мы надеемся, что нам удастся это оперативно сделать и это будет первая ласточка и коннект наш с Европой, и этот кусок станет началом высокоскоростного сообщения", - сказал замминистра.
По его словам, украинские специалисты за полгода провели большое количество консультаций с иностранными партнерами в этом проекте высокоскоростного железнодорожного сообщения.
"Все фиксируют, что у нас идеальная страна для того, чтобы разворачивать соответствующее сообщение. Потому что наибольшая эффективность подобного рода проектов на расстояниях в районе 600 км", - добавил Абрамович.
Он убежден, что этот проект является реальной альтернативой другим видам транспорта, в том числе авиационным, и имеет ряд преимуществ.
В частности, по его словам, железнодорожные вокзалы обычно находятся в центральной части города, поэтому пассажирам не надо тратить время, чтобы доехать туда.
"Это не Hyperloop, это не какие-то нереальные проекты. Это именно просчитанные нашими совместно с международными экспертами проекты", - подчеркнул замминистра.
По словам Абрамовича, если сейчас сообщение Киев-Львов, 611 км, можно преодолеть за 5 часов, то при реализации этого проекта время можно будет сократить до 2 ч 40 мин.
Напомним:
Сообщалось, что евроколею шириной 1,435 метра начнут восстанавливать в 2021 году, она будет вести от Ужгорода до станции Чоп на границе.
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