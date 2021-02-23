Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Украина реализует господдержку развития сети скоростных електрозарядних станций на основных автодорогах из Киева во Львов, Одессу и Днепр.

Об этом он сказал на форуме "Украина 30. Инфраструктура", передает "Интерфакс-Украина".

"Мы делаем специальную государственную программу поддержки, которая позволит предусмотреть и построить скоростные електрозарядни станции на наиболее популярных маршрутах Киев-Львов, Киев-Одесса и Киев-Днепр. Мы предоставим возможность развивать електромобильнисть", - рассказал Криклий.

По данным, представленным министром, в Украине сейчас 11 операторов зарядных станций, из которых три оператора имеют собственное производство станций переменного и постоянного тока.

В Мининфраструктуры считают, что поскольку спрос на электротранспорт в Украине становится все больше, важно увеличить количество "скоростных" зарядных станций постоянного тока.

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