Из пригорода в столицу: На Киевщине подорожал проезд в "маршрутках"

Стоимость проезда в пригородных маршрутных автобусах из Вишневого, Ирпеня и Броваров в Киев выросла в среднем на 3 гривни.

Об этом свидетельствуют объявления в автобусах, сообщают корреспонденты ЭП.

На маршрутах, курсирующих между Вишневым и Киевом, стоимость проезда выросла с 15 гривень до 18 гривень. Также на 3 гривни выросла стоимость проезда по всей тарифной сетке, кроме проезда по Киеву, которая осталась на уровне 8 гривень, передает агентство "Украинские новости".

Ранее в феврале на 3 гривни выросла стоимость проезда на маршрутах в Ирпенском направлении. Стоимость проезда из Ирпеня в Киев составляет 20 гривен, а из Бучи до Киева - 23 грн.

Местные СМИ сообщают, что подорожала стоимость проезда также на некоторых маршрутах в Бучанском, Барышевском, Броварском и Макаровском районах, в некоторых населенных пунктах Киево-Святошинского района, а также в Белоцерковском направлении.

Перевозчики объясняют увеличение стоимости проезда подорожанием горюче-смазочных материалов, запасных частей, ремонтных работ, увеличением уровня минимальной зарплаты и карантинными ограничениями.

Напоминаем:

В Раде зарегистрировали правительственный законопроект, которым устанавливаются новые требования к маршрутчикам: транспорт должен быть доступным для пассажиров с инвалидностью и иметь трекеры, а перевозчики - сохранять право на льготный проезд.

Экономическая правда