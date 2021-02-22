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Зеленский: Жилье для переселенцев будут строить с солнечными панелями с участием "Нафтогаза"

Понедельник, 22 февраля 2021, 14:40
 

Президент Владимир Зеленский заявил, что готовится проект строительства жилья с солнечными панелями для внутренне перемещенных лиц в сотрудничестве с НАК "Нафтогаз".

Об этом он сказал на форуме "Украина 30. Инфраструктура", передает "Интерфакс-Украина".

"Жилье для переселенцев - это часть программы "Большая стройка", готовятся материалы. Отдельно к этой части подключен "Нафтогаз", так как мы будем строить, предлагать формат полностью с солнечными панелями, батареями. Там сложная история, но она будет в этом году предложена", - рассказал президент.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский описал свой план инфраструктурного развития Украины, в частности в последующие 3 года планируется реставрация замков и старых театров.

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жилье Нафтогаз Зеленский

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