Зеленский: Жилье для переселенцев будут строить с солнечными панелями с участием "Нафтогаза"

Президент Владимир Зеленский заявил, что готовится проект строительства жилья с солнечными панелями для внутренне перемещенных лиц в сотрудничестве с НАК "Нафтогаз".

Об этом он сказал на форуме "Украина 30. Инфраструктура", передает "Интерфакс-Украина".

"Жилье для переселенцев - это часть программы "Большая стройка", готовятся материалы. Отдельно к этой части подключен "Нафтогаз", так как мы будем строить, предлагать формат полностью с солнечными панелями, батареями. Там сложная история, но она будет в этом году предложена", - рассказал президент.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский описал свой план инфраструктурного развития Украины, в частности в последующие 3 года планируется реставрация замков и старых театров.