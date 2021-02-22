Зеленський обіцяє відновити замки і набудувати аеропорти

Президент Володимир Зеленський описав свій план інфраструктурної розбудови України, зокрема в наступні 3 роки планується реставрація замків та старих театрів.

Джерело: виступ Зеленського на відкритті форуму "Україна 30. Інфраструктура"

Пряма мова: "Цьогоріч ми почали програму "Велика реставрація". Мова про відновлення українських замків, українських музеїв, наших театрів, інших перлин нашої історичної і культурної спадщини. За три наступних роки буде відреставровано близько 150 таких об'єктів по всій Україні".

Деталі: Президент також повідомив про інші інфраструктурні напрямки роботи.

Зеленський похвалився, що за перший рік реалізації проєкту "Велике будівництво" в Україні проклали та відремонтували 6,5 тис. км доріг, із них 4 тисячі км доріг державного значення і 2,5 тисячі км – місцевих доріг. За словами голови держави, ціль на 2021 рік – не зменшити цей показник, хоча дехто називав такі плани "божевіллям".

Також серед планів – побудувати "обхідну дорогу" довкола Києва.

Другий напрямок – відновлення мостів. За словами Зеленського, у 2020 році в країні відновлено чи збудовано 216 мостів та мостових переходів.

Третій напрямок – залізниця: нові вагони для "Укрзалізниці", вдосконалення та оновлення маршрутів . Президент наголосив: мета – аби дорога між містами займала максимум 3-4 години.

Також у плані приміського сполучення впроваджується "Сіті-експрес", цей проєкт стартує в Києві, Харкові й Дніпрі.

Четвертий напрямок – авіасполучення. За словами Зеленського, планується розбудова регіональних аеропортів у 16 містах України, зокрема в Ужгороді й Полтаві.

П'ятий напрямок стосується морів та річок, концесії портів. Президент зазначив, що закон про внутрішній водний транспорт має перезапустити водне сполучення.

Також у планах – розвиток індустріальних парків. За словами Зеленського, зараз існує 46 індустріальних парків, але більшість із них – на папері.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко на подальшій панелі форуму розповів детальніше про всі ці напрямки. Він наголосив, що проєкт "Велика реставрація" – це проєкт президента, як і "велике будівництво",

Тимошенко також розповів про ініціативу "Мандруй Україною".

Українська правда