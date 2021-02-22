Ощадбанк продлил действие платежных карточек переселенцев до 1 мая
Государственный Ощадбанк продлил срок действия платежной карты внутренне перемещенных лиц до 1 мая 2021 года.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
"Карточки Ощадбанка для внутренне перемещенных лиц, обслуживающихся по тарифному пакету "Мой счет", и срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 мая 2021 года", - говорится в сообщении.
"Ощадбанк продолжает перевыпуск карт по графику и доставляет их в отделения. Если вы получили SMS от Ощадбанка, то ваша перевыпущен карта уже в отделении.
Если вы не смогли забрать свою новую карту в отделении, вы можете и дальше снимать средства и рассчитываться своей старой карточкой до 1 мая 2021 года", - добавили в банке.
Напомним:
Ранее Ощадбанк продлил действие платежных карточек внутренне перемещенных лиц до 1 марта 2021 года.
Экономическая правда
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