Ощадбанк продлил действие платежных карточек переселенцев до 1 мая

Государственный Ощадбанк продлил срок действия платежной карты внутренне перемещенных лиц до 1 мая 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Карточки Ощадбанка для внутренне перемещенных лиц, обслуживающихся по тарифному пакету "Мой счет", и срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 мая 2021 года", - говорится в сообщении.

"Ощадбанк продолжает перевыпуск карт по графику и доставляет их в отделения. Если вы получили SMS от Ощадбанка, то ваша перевыпущен карта уже в отделении.

Если вы не смогли забрать свою новую карту в отделении, вы можете и дальше снимать средства и рассчитываться своей старой карточкой до ​​1 мая 2021 года", - добавили в банке.

Напомним:

Ранее Ощадбанк продлил действие платежных карточек внутренне перемещенных лиц до 1 марта 2021 года.

Экономическая правда