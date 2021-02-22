НБУ ожидает притока инвестиций в 3 миллиарда в этом году

В Национальном банке прогнозируют в этом году восстановление притока прямых иностранных инвестиций на уровне 3 миллиардов долларов - в 2020 году их отток составил 100 млн долларов.

Об этом в НБУ рассказали агентству Интерфакс-Украина.

"В 2021 году приток ПИИ возобновится (3 млрд долл) на фоне стабилизации макроэкономической ситуации в Украине. В отличие от кризисного 2020 года, в 2021 году ожидается рост прибыли предприятий с иностранным капиталом. Это повлияет на то, что вклад реинвестируемых доходов в поступления ПИИ снова будет положительным ", - отметили в регуляторе. "Приток "новых" инвестиций из-за рубежа останется на уровне предыдущего года".

По прогнозам НБУ, в 2022-2023 гг. По базовому сценарию поступления ПИИ продолжат расти на уровне 4-5 млрд долл, а высокие темпы возможные в случае ускорения структурных реформ и процесса большой приватизации.

Как отметили в центробанке, наибольший объем ПИИ без учета реинвестированных доходов по итогам января-сентября 2020 года поступил в предприятия по производству электроэнергии, газа, водоснабжения; в операции с недвижимостью; транспорт; пищевую промышленность.

"Вместе с тем наиболее отрицательные значения реинвестированной прибыли было зафиксировано в химическом и металлургическом производстве", - отметили в пресс-службе НБУ.

Регулятор считает, что притоку инвестиций в этом году будут способствовать реформы судебной и правоохранительной системы, демонополизация экономики и борьба с теневым сектором. Важными также является проведение прозрачной приватизации и совершенствования корпоративного управления в госсекторе, развитие инфраструктуры и продолжения сотрудничества с МВФ.

"Фундаментом для благоприятного инвестклимата и притока инвестиций является макроэкономическая и финансовая стабильность, в обеспечении которой главную роль играет правительство и НБУ. Поэтому важным является сохранение умеренной фискальной политики", - отметили в центробанка.

Напомним:

Отток прямых иностранных инвестиций в 2020 году составил 100 млн долларов, отток чистых ПИИ составил 420 млн долларов.

Показатели чистых прямых иностранных инвестиций в кризисном 2020 году были худшими за последние 20 лет.