Официальный курс: гривня ослабла к евро

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 22 февраля на уровне 27,85 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,78 грн (на 19 февраля - 33,65 гривни).

Напоминаем:

19 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,85 - 27,87 гривни.

19 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,83 - 27,86 гривни.

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 19 февраля на уровне 27,85 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 18 февраля на уровне 27,90 гривни.

Экономическая правда