"Газпром" бронирует дополнительные мощности для транзита газа через Украину

Российский "Газпром" бронирует дополнительные транзитные мощности Украины на март в объеме, аналогичном дополнительному бронированию на февраль.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на результаты мисяичного аукциона на Regional Booking Platform.

Отмечается, что на 2021 год у "Газпрома" действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м. - 110 млн куб. м. в сутки.

"На платформе RBP в понедельник бронировали дополнительные транзитные мощности на март. Из предложенных 15 млн куб. м. в сутки были запрошены 14,2 млн куб. м в сутки. Точно таким же был результат аукциона на февраль", - говорится в сообщении.

Как отмечает издание, в феврале (с 1 по 13) "Газпром" прокачивает через Украину в среднем по 119,1 млн куб.м. в суки.

Напомним:

1 января 2020 года истек заключенный в 2009 году транзитный контракт между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом". То газовое соглашение было подписано руководителями "Нефтегаза" и "Газпрома" по итогам переговоров Юлии Тимошенко и Владимира Путина

30 декабря 2019 года был подписан новый договор на организацию транспортировки, а также транспортное соглашение между "Нафтогазом" и "Оператор ГТС Украины" и межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом".

Контракт предполагал транзит в 2020 году минимум 65 млрд куб. м российского газа, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд куб. м.