НБУ определил курс гривни на третье февраля

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 3 февраля на уровне 28,06 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,79 грн (на 2 февраля – 33,90 гривни).

Напоминаем:

2 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,06 - 28,08 гривни.

2 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,03 - 28,05 гривни.

Экономическая правда