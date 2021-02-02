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НБУ определил курс гривни на третье февраля

Вторник, 2 февраля 2021, 19:40
 

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 3 февраля на уровне 28,06 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,79 грн (на 2 февраля – 33,90 гривни).

Напоминаем:

2 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,06 - 28,08 гривни.

2 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,03 - 28,05 гривни.

Экономическая правда

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Экономическая правда
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