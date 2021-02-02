Гривня укрепилась к евро на закрытии межбанка
2 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,03 - 28,05 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,03 - 28,05 гривни;
Евро - 33,71 - 33,73 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,95 - 28,15 гривни. Евро покупают по 33,60 гривни, продают по 33,99 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,05 - 28,10 гривни, евро - 33,70 - 33,83 гривни.
Напоминаем:
2 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,06 - 28,08 гривни.
1 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,01 - 28,03 гривни
1 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,07 - 28,09 гривни.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 1 февраля на уровне 28,13 гривни.
Экономическая правда
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