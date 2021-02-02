Девелопер рассказал, когда ожидается открытие второго магазина IKEA в Украине
Второй магазин шведского ритейлера мебели и товаров для дома IKEA в Украине ориентировочно планируют открыть в сентябре 2021 года в киевском ТРЦ Ocean Mall.
Об этом заявил девелопер Вагиф Алиев, передает "Интерфакс-Украина".
Алиев - основатель девелоперской компании Mandarin Plaza Group, которая развивает сеть мегамоллов в Киеве, куда входят Blockbuster Mall, Lavina Mall, Ocean Mall, Lisova Mall, Hippodrome Mall и другие ТРЦ, строительство которых продолжается.
Также ему принадлежат Mandarin Plaza и часть БЦ "Парус".
В комментарии журналистам Алиев, в частности, подтвердил планы создания в ближайшее время до 2022 года сети крупных торговых центров площадью до 40 тысяч квадратных метров, в части из которых разместят другие магазины IKEA.
Напомним:
Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, 1 февраля открыла первый магазин в Украине - в киевском Blockbuster Mall.
Магазин имеет площадь более чем 5 тыс квадратных метров и предлагает около 5 тыс товаров и решений для дома.
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