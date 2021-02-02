В Минфине прогнозируют колебания курса гривни в пределах 10%

В ближайшее время курс гривни будет стабильным, его колебания составят 10%.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр финансов Сергей Марченко.

"Риск того, что могут быть резкие колебания курса, на сегодня отсутствуют. Нет оснований считать, что гривня должна или сильно укрепиться, или сильно девальвировать", - подчеркнул Марченко.

По словам министра, колебания курса в 10% считаются нормальными и при таких условиях не должно быть валютных спекуляций.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 2 февраля на уровне 28,06 гривни.

Ранее глава Минфина Сергей Марченко заявлял, что не видит особых рисков в части валютно-курсовой политики и стабильности валютно-курсовой в следующем году, также он уверен, что НБУ продолжит свою стабильную политику.

Читайте также: Курс валют: как он определяется, кто на него влияет и на что надо ориентироваться

Экономическая правда