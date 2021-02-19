Донбасс из-за войны потерял около 10% ВВП Украины за 5 лет - исследование
В результате войны с Российской Федерацией экономики Донецкой и Луганской областей потеряли более 50 млрд долларов за 2014-2018 годы, что составляет около 10% валового продукта Украины за эти 5 лет.
Об этом говорится в исследовании Центра экономической стратегии.
Из-за потери территорий, людей и активов, разрыв цепочек стоимости и миграцию населения недовыработанная добавленная стоимость региона составляет более 50 млрд долларов (1,2 трлн грн) за 2014-2018 годы. Из них 13,5 млрд долларов - лишь за 2018 год.
Как отмечают в Центре, это около 10% от ВВП, который Украина в целом произвела за 5 лет.
В то же время, как добавляют в исследовании, "настоящие потери намного выше, ведь в этой оценке не учтены потери активов, которые были разрушены или сейчас находятся на неподконтрольной Украины территории, а также влияние экономического кризиса, вызванного военной агрессией РФ".
В ЦЭС сравнили средние региональные продукты в мирных регионах Украины и отдельно Донецкой и Луганской областей в долларовом измерении. Так, если бы годовое изменение ВРП Донецкой и Луганской областей было в среднем таким же, как в других регионах Украины, то валовой региональный продукт этих двух областей вместе в 2018 году составил бы 595 млрд грн, а не 227 млрд грн.
"То есть потери [в 2018 году] составляли около 367 млрд грн, или 13,5 млрд долларов", - заключают в ЦЭС.
Напомним:
Ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что потери от оккупации территорий в Луганской и Донецкой областях составляют 375 млрд грн без учета стоимости активов, а расходы на восстановление оценили в более чем 21 млрд долларов (584 ,6 млрд грн).
Экономическая правда
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