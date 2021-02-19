Шмыгаль о Минагрополитики: Сегодня министерство полноценно может работать

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что новосозданное МинАПК "сегодня полноценно может работать", по его словам, идет работа по полноценному началу деятельности министерства.

Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству, отвечая на вопросы нардепов.

"Что касается аграрной политики, новосозданного министерства - в эту среду принято соответствующее положение о министерстве, которым ему переданы все полномочия, полностью произошло разделение обязанностей между Министерством охраны окружающей среды, Минэкономики и МинАПК.

Остается один дискуссионный момент относительно государственной программы орошения, которая должна быть в МинАПК. Сегодня министерство полноценно может работать - назначен государственный секретарь, министр формирует сейчас команду, есть помещения", - сказал премьер.

"То есть идет вся работа по полноценному началу деятельности министерства", - добавил он.

Напомним:

Министр аграрной политики Роман Лещенко заявил, что работа министерства в полноценном режиме начнется с 1 марта.

Правительство приняло постановление № 1344 от 28 декабря 2020 года - оно ​​предусматривает, что восстановление МинАПК должно завершиться до 1 февраля 2021 года. Постановление вступило в силу с 6 января 2021 года.

Верховная Рада поддержала назначение главы Госгеокадастра Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины.

Восстановление работы профильного аграрного министерства состоится в начале 2021 года, ранее заявил премьер Денис Шмыгаль.

Экономическая правда