Правительство приняло постановление № 1344 от 28 декабря 2020 года - оно ​​предусматривает, что восстановление МинАПК должна завершиться до 1 февраля 2021 года. Постановление вступило в силу с 6 января 2021 года.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

В частности, правительство постановило отменить решение о реорганизации МинАПК путем присоединения к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Также указанным ведомствам поручено в месячный срок подготовить и внести на рассмотрение правительства проекты положений о соответствующих центральных органах исполнительной власти, а также предложения о внесении изменений в акты, вытекающие из этого постановления.

По словам главы Минагрополитики Романа Лещенко, постановление правительства № 1344 вступило действие с 6 января 2021 года.

"В ближайшее время Министерство аграрной политики и продовольствия будет полностью восстановлено и уже начнет работу", - написал Лещенко в Facebook.

"Впереди много задач и вызовов, над которыми нужно работать: это и формирование действенной стратегии развития отрасли на ближайшие 10 лет, и поступательное движение земельной и аграрной реформы, запуск прозрачного государственного реестра получателей бюджетной поддержки, внедрение полноценного агрострахования, комплексное решение проблемы орошения и привлечения инвестиций для таких проектов, урегулирование сложных вызовов в биобезопасности и качества продовольствия.

Принципы моей работы будут неизменными: будем внедрять все проекты быстро и эффективно, какими бы амбициозными они ни казались. Теперь аграрии имеют свой голос в правительстве. Я верю, что нам все удастся", - добавил он.

Напомним:

Верховная Рада поддержала назначение главы Госгеокадастра Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины.

Восстановление работы профильного аграрного министерства состоится в начале 2021 года, ранее заявил премьер Денис Шмыгаль.

Экономическая правда