Шмыгаль: Украина и международные организации финализируют меморандум о создании рынка капиталов

Украина и международные партнеры выходят на финишную прямую в разработке меморандума о создании рынка капиталов в Украине.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль во время онлайн-совещания, передает Правительственный портал.

Отмечается, что в совещании, кроме Шмыгаля, приняли участие министр юстиции Денис Малюська, глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев, главный исполнительный директор Horizon Capital и представитель Американской торговой палаты (ACC) Елена Кошарна, старший банкир ЕБРР Ирина Кравченко, директор офиса экономического роста USAID Фархад Гаусси, представители НБУ и Кабмина.

Шмыгаль напомнил, что во время прошлой встречи была представлена ​​дорожная карта развития рынка капитала в Украине и была достигнута договоренность о наработке проекта Меморандума.

"Меморандум должен удовлетворить всех подписантов. Для меня важен результат и корректный процесс привлечения партнеров. Документ должен засвидетельствовать намерения сторон, дать нам возможность начать работать над дорожной картой и двигаться вперед", - сказал премьер

Глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев добавил, что текст Меморандума согласован, остается дискуссия по одному вопросу.

По его словам, все конструктивные предложения сторон были учтены, и Меморандум практически готов к подписанию.

В то же время директор офиса экономического роста USAID Фархад Гаусси заметил, что стороны достигли большого прогресса в разработке концепции создания рынка капиталов, и USAID готов работать совместно, чтобы превратить ее в реальность.

Он добавил, что процесс доработки документа позволит учесть мнение МВФ и других международных партнеров.

Напомним:

На заседании Кабмина 20 января председатель Нацкомиссии по ценным бумагам представил проект меморандума о создании в Украине международного финансового центра - полный запуск планируется осенью 2023 года.

Экономическая правда