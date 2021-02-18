Украина готова начать консультации по "промышленному безвизу" - Шмыгаль

На встрече премьера Дениса Шмыгаля с послами стран Евросоюза стороны обсудили дальнейшие шаги по интеграции во внутренний рынок ЕС и либерализации торговли.

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Промышленный безвиз" и интеграция украинской энергосистемы с европейской сетью ENTSO-E остаются конкретными шагами для дальнейшей евроинтеграции Украины", - отметил Шмыгаль.

На встрече с послами, в частности, пересматривался достижения целей Соглашения об ассоциации. Также, Украина подтвердила готовность начать консультации по дальнейшему пересмотру либерализации торговли товарами в рамках углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

Как накануне сообщили в Минэкономики, "промышленный безвиз" пока касается трех секторов промышленной продукции: низковольтного электрооборудования, электромагнитной совместимости оборудования и машин.

"Но сразу после успешного признания от ЕС относительно первых трех секторов, успешная практика будет распространена на все другие виды промышленности", - отметили в ведомстве.

Шмыгаль отметил, что среди первоочередных задач правительства на 2021 год является завершение земельной реформы и проведение "Большой приватизации".

"В прошлом году мы удачно начали и провели малую приватизацию, в этом году хотим привлечь до 12 млрд грн от продажи объектов большой приватизации", - отметил премьер-министр.

Напомним:

В правительстве Украины рассчитывают в 2021 году подписать с ЕС соглашение об "промышленном безвизе".

Экономическая правда