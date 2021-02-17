Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда: учли повышение выплат и индексацию

На заседании 17 февраля Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда, в котором, в частности предусмотрен рост пенсий в связи с повышением минимальной заработной платы и их индексация.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Доходы Фонда установили объемом 495 млрд грн. Из них собственных доходов (с учетом остатка на начало года) предусмотрены в сумме 327,95 млрд грн, из которых 293,9 млрд грн - поступления из единого соцвзноса.

Расходы ПФУ ожидаются на уровне 495,5 млрд грн.

Из госбюджета в ПФУ поступит 195,3 млрд грн: 28 млрд на уплату единого взноса за отдельные категории лиц, остальные 167 млрд грн - на выплаты пенсий по военнослужащим, покрытие дефицита.

В бюджете также заложено повышение выплат:

65-летним пенсионерам с января и декабря в связи с ростом минимальной заработной платы (минимальный размер пенсии на уровне 40% минимальной зарплаты),

компенсации лицам, которым исполнилось 80 лет и которые достигли 75 лет

повышение пенсионных выплат в связи с повышением прожиточного минимума с июля и декабря текущего года.

В 2021 году будет произведен перерасчет пенсий, или индексация, что также учтено утвержденным бюджетом.

Напомним:

Кабмин поддержал законопроект, предусматривающий с 2022 года установление ежегодной индексации пенсий не позднее 1 марта.

С 1 января размер минимальной пенсии по возрасту для неработающих лиц возрастет с 2,1 тысячи гривен до 2,4 тысячи гривен благодаря повышению "минималки" до 6 тысяч гривен.

Экономическая правда