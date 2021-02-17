Суд отменил решение НБУ о наложении на один из банков 4 миллиона штрафа

Верховный Суд отменил решение Нацбанка о наложении штрафа в 4,4 миллиона гривен на ПАО "МТБ БАНК, регулятор средства вернул.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Верховный Суд 10 декабря 2020 оставил без изменений судебные решения Одесского окружного административного суда от 3 декабря 2019 года и Пятого апелляционного административного суда от 10 июня 2020 об отмене решения Национального банка о наложении штрафа на ОАО" МТБ БАНК "в размере 4 350 000,50 грн, принятого в апреле 2019 года", - говорится в заявлении регулятора.

В Нацбанке добавили, что средства вернули банку в добровольном порядке.

Напомним:

В январе прошлого года Национальный банк обжаловал судебное решение об отмене штрафных санкций, которые регулятор наложил на ОАО "МТБ Банк".

Регулятор наложил штраф на ПАО путем установления факта совершения рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. В НБУ заявляли, что установленные действия могли быть связаны, в частности с легализацией криминальных доходов, конвертацией безналичных средств в наличность.

Экономическая правда