Ford полностью перейдет на электромобили в Европе

Автопроизводитель Ford заявил, что к 2030 году вся пассажирская линейка автомобилей Европе будет представлена электрокарами, до 2026 года компания будет допускать также гибридные модели.

Об этом сообщает ВВС.

Один из крупнейших производителей автомобилей присоединился к компаниям, которые решили переходить на производство электрокаров. Такая тенденция на рынке наблюдается на фоне новых ограничений европейских регуляторов и жестких стандартов по выбросам.

В Ford заявили, что потратит 1 миллиард долларов на обновление завода в Кельне с целью производства электромобилей для масс-маркета до 2023 года.

"Наше заявление о трансформации завода в Кельне, где мы работаем в Германии уже в течение 90 лет, является одним из важнейших, с которыми Ford выступал за целое поколение", - сказал Стюарт Роули, президент Ford в Европе.

Ford - крупнейший производитель автомобилей выступивший с таким заявлением в Европе, ему принадлежит 15% регионального рынка.

В этом году на автопроизводителей ожидают значительные штрафы в случае несоответствия экологическим стандартам по выбросам углерода, а ряд стран планируют отказаться от "традиционных" авто. Так, Великобритания хочет внедрить запрет на продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей с 2030 года, а Франция планирует достичь этой цели к 2040 году.

Напомним:

После 2025 года на электрическую тягу переведут все новые модели автомобилей марки Jaguar Land Rover, а к 2030 году исчезнут машины с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

Экономическая правда