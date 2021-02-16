Jaguar повністю перейде на виробництво електрокарів

Після 2025 року на електричну тягу переведуть всі нові моделі автомобілів марки Jaguar Land Rover, а до 2030 року зникнуть машини з традиційними двигунами внутрішнього згоряння.

Про це повідомляє Reuters.

Британський альянс представив нову глобальну стратегію розвитку під назвою Reimagine. Програма передбачає масштабну електрифікацію модельних лінійок всіх брендів.

Електрокари Jaguar будуть відрізнятися від класичних автомобілів: для них створять нову "яскраву" дизайнерську концепцію, що відповідає передовим технологіям.

При цьому новий план розвитку не передбачає створення електричної версії флагманського седана XJ наступного покоління, прем'єра якого повинна була відбутися в кінці 2021 року. Jaguar вів розробку і випробування такого автомобіля останні кілька років, проте тепер вирішив відмовитися від його випуску.

Наразі в лінійці Jaguar є тільки один серійний електрокар - кросовер I-Pace. Мотори живляться від комплекту літій-іонних батарей на 90 кВт-год, що забезпечують запас ходу в 470 кілометрів.

Що стосується компанії Land Rover, що входить в альянс, то її перший електричний позашляховик з'явиться в 2024 році, а роком пізніше лінійка бренду поповниться ще п'ятьма подібними автомобілями.