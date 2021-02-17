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Основатель Amazon Безос вернул себе звание самого богатого человека мира – Bloomberg

Среда, 17 февраля 2021, 09:25
 

Основатель Amazon Джефф Безос вернулся на первую строчку рейтинга самых богатых людей планеты Bloomberg Billionaires Index - по состоянию на 16 февраля его состояние оценивали в 191 млрд долларов - это на 955 млн долларов больше, чем в CEO Tesla Илона Маска, который идет вторым.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что во вторник акции Tesla Inc. подешевели на 2,4% - это "отминусировало" 4,6 млрд долларов из состояния Маска.

Издание напоминает, что Безос бессменно возглавлял рейтинг Bloomberg Billionaires Index почти 3 года - до 7 января 2021, когда лидером стал Маск.

Отмечается, что Безос в третьем квартале этого года уйдет с должности гендиректора Amazon, которую он занимал с 1994 года, чтобы сосредоточиться на других проектах.

"Безос также владеет компанией по исследованию космоса Blue Origin и Washington Post, и за последние годы усилил свою благотворительную деятельность. Акции Amazon выросли на 53% за последние 12 месяцев", - пишет Bloomberg.

Третьим в рейтинге Bloomberg Billionaires Index идет сооснователь Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 137 млрд долларов.

Напомним:

Маск 7 января 2021 года обогнал основателя Amazon Джеффа Безоса в рейтинге богачей и стал самым богатым человеком мира.

Экономическая правда

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деньги Amazon Tesla Маск

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