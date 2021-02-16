Adidas решил распрощаться со своим брендом Reebok

Немецкий производитель Adidas AG решил продать свой бренд Reebok, который компания приобрела в 2006 году, из-за неутешительных финансовых показателей.

Об этом сообщает Reuters.

Так, в Adidas заявили, что начнут официальный процесс "вывода" Reebok в рамках пятилетней стратегии компании - ее представят в марте.

Аналитики пока оценивают стоимость Reebok в около 1,2 млрд долларов. Adidas приобрел этот бренд в 2006 году по 3,8 млрд долларов. С годами показатели Reebok начали ухудшаться, и инвесторы призвали немецкую компанию избавиться от бренда из своего портфеля.

Так, в 2016 году новый глава компании предложил план "реанимации" бренда, в результате которого он снова стал прибыльным. В то же время, показатели оставались значительно позади основного бренда Adidas, после чего ситуация ухудшилась пандемией коронавируса.

В третьем квартале в прошлом продажи Reebok упали на 7% и составили 488 млн долларов, а во втором квартале объемы сократились на 44%.

Бренд может стать как самостоятельной компанией в будущем, так и быть приобретен другими мультибрендовыми игроками как Permira (владеет брендом Dr Martens) или VF Corp (владеет брендом Timberland).

Напомним:

Ранее сообщалось, что немецкая компания Adidas рассматривает возможность продажи бренда Reebok, финальное решение обнародуют в марте.

Экономическая правда