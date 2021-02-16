Adidas решил распрощаться со своим брендом Reebok
Немецкий производитель Adidas AG решил продать свой бренд Reebok, который компания приобрела в 2006 году, из-за неутешительных финансовых показателей.
Об этом сообщает Reuters.
Так, в Adidas заявили, что начнут официальный процесс "вывода" Reebok в рамках пятилетней стратегии компании - ее представят в марте.
Аналитики пока оценивают стоимость Reebok в около 1,2 млрд долларов. Adidas приобрел этот бренд в 2006 году по 3,8 млрд долларов. С годами показатели Reebok начали ухудшаться, и инвесторы призвали немецкую компанию избавиться от бренда из своего портфеля.
Так, в 2016 году новый глава компании предложил план "реанимации" бренда, в результате которого он снова стал прибыльным. В то же время, показатели оставались значительно позади основного бренда Adidas, после чего ситуация ухудшилась пандемией коронавируса.
В третьем квартале в прошлом продажи Reebok упали на 7% и составили 488 млн долларов, а во втором квартале объемы сократились на 44%.
Бренд может стать как самостоятельной компанией в будущем, так и быть приобретен другими мультибрендовыми игроками как Permira (владеет брендом Dr Martens) или VF Corp (владеет брендом Timberland).
Напомним:
Ранее сообщалось, что немецкая компания Adidas рассматривает возможность продажи бренда Reebok, финальное решение обнародуют в марте.
Экономическая правда
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