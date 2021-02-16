Энергоатом отказался от хранения отработанного ядерного топлива в России

НАЭК "Энергоатом" с этого года не вывозит отработанное ядерное топливо в хранилища в России, Централизованное хранилище в Украине сможет принять первую партию топлива в июле.

Об этом и.о. президента Энергоатома Петр Котин рассказал на форму "Украина 30", сообщает Укринформ.

"Начиная с нынешнего года Энергоатом больше не будет пользоваться услугами российских радиохимических предприятий. Мы решили окончательно отказаться от вывоза отработанного ядерного топлива в Россию. Потребность Украины в этих услугах наконец отпала. Это значительно укрепляет энергетическую безопасность нашего государства", - отметил глава компании.

По его словам, Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) сможет получить первую партию топлива в июле в этом году. Также, компания завершила возведение зданий и инфраструктуры по приему и хранения ОЯТ на площадке хранилища в декабре 2020 года.

Сейчас продолжаются пусконаладочные работы и испытания оборудования и оборудования, поставленного на ЦХОЯТ американской компанией Holtec. Эксплуатация первого пускового комплекса ЦХОЯТ начнется во II квартале 2021 - после завершения строительства 43-километровой железнодорожной колеи в хранилище, которая соединит его с железнодорожной сетью Украины, уточнил Петр Котин.

Речь идет о линии Вильча-Янов, которая подходит к ЦХОЯТ и нужна для обеспечения подъезда контейнеров с отработанным топливом.

3 февраля Кабмин передал этот путь на баланс "Энергоатома", благодаря чему компания может стать заказчиком указанного строительства и завершить его как можно быстрее.

Напомним:

В 2021 году НАЭК "Энергоатом" сможет полностью отказаться от поставок отработанного ядерного топлива с атомных электростанций на хранение в РФ.