Минцифры: В январе почти 120 тысяч украинцев впервые получили 4G
Понедельник, 15 февраля 2021, 13:15
За январь 117 тысяч украинцев впервые получили доступ к 4G - мобильные операторы подключили к высокоскоростному мобильному интернету 2383 населенных пункта.
Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, цель Минцифры - покрыть за 3 года 95% территории страны фиксированным и мобильным интернетом.
Напомним:
В октябре 2020 года Минцифры и операторы подключили к 4G 2497 населенных пунктов - более 300 тысяч украинцев в октябре получили 4G впервые.
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Экономическая правда
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