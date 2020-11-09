Минцифры В октябре 300 тысяч украинцев впервые получили 4G

В октябре Минцифры и операторы подключили к 4G 2497 населенных пунктов - более 300 тысяч украинцев в октябре получили 4G впервые.

Об этом сообщил в Facebook вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Минцифра ускоряет подключение Украины к широкополосному интернету. Более 300 тысяч украинцев в октябре получили 4G впервые", - написал министр.

"С июля 2020 года операторы начали постепенное подключение областей Украины к 4G в диапазоне 900 МГц. + 4,7 млн украинцев получили доступ к 4G с июля по октябрь. 1,5 млн - впервые. Всего в Украине к 4G сейчас подключено 20 506 населенных пунктов, в октябре - 2497.

Впервые 4G появился в октябре в 1146 городах и селах. + Черниговская, Полтавская, Сумская, Кировоградская, Николаевская области", - добавил Федоров.

Он отметил, что за три года Минцифры планирует подключить 95% украинцев к скоростному мобильному интернету.

Экономическая правда