Минцифры В октябре 300 тысяч украинцев впервые получили 4G
В октябре Минцифры и операторы подключили к 4G 2497 населенных пунктов - более 300 тысяч украинцев в октябре получили 4G впервые.
Об этом сообщил в Facebook вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Минцифра ускоряет подключение Украины к широкополосному интернету. Более 300 тысяч украинцев в октябре получили 4G впервые", - написал министр.
"С июля 2020 года операторы начали постепенное подключение областей Украины к 4G в диапазоне 900 МГц. + 4,7 млн украинцев получили доступ к 4G с июля по октябрь. 1,5 млн - впервые. Всего в Украине к 4G сейчас подключено 20 506 населенных пунктов, в октябре - 2497.
Впервые 4G появился в октябре в 1146 городах и селах. + Черниговская, Полтавская, Сумская, Кировоградская, Николаевская области", - добавил Федоров.
Он отметил, что за три года Минцифры планирует подключить 95% украинцев к скоростному мобильному интернету.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua