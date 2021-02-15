Курс гривни к евро немного укрепился

Официальный курс гривни к евро на 15 февраля установился на уровне 33,68 грн (на 12 февраля - 33,81 гривни).

Об этом говорится в данных регулятора.

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на уровне 27,84 гривни.

Напоминаем:

12 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,76 - 27,78 гривни.

12 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,88 - 27,90 гривни.

Экономическая правда