Курс гривни к евро немного укрепился
Понедельник, 15 февраля 2021, 09:00
Официальный курс гривни к евро на 15 февраля установился на уровне 33,68 грн (на 12 февраля - 33,81 гривни).
Об этом говорится в данных регулятора.
Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на уровне 27,84 гривни.
Напоминаем:
12 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,76 - 27,78 гривни.
12 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,88 - 27,90 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua