Гривня ослабла на закрытии межбанка
12 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,88 - 27,90 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,98 - 27,90 гривни;
Евро - 33,71 - 33,73 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,77 - 28,00 гривни. Евро покупают по 33,44 гривни, продают по 33,86 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,88 - 27,99 гривни, евро - 33,58 - 33,72 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 12 февраля на уровне 27,84 гривни.
12 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,76 - 27,78 гривни.
11 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,87 - 27,88 гривни.
11 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,76 - 27,78 гривни.
Экономическая правда
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