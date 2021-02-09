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Строительство "Северного потока-2" в водах Дании могут завершить до конца апреля

Вторник, 9 февраля 2021, 14:05
 

Строительство газопровода "Северный поток-2" из России в Германию в водах Дании планируется завершить до конца апреля.

Об этом заявил Датское морское управление, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Строительство было приостановлено в декабре 2019 года, после того как Соединенные Штаты объявили о санкциях против проекта, но немецкое правительство поддержало его, и работы возобновились.

Трубопровод в основном уже завершен, но осталось проложить около 120 км в водах Дании, а также почти 30 км в водах Германии, прежде чем он выйдет на берег в северогерманском прибрежном городе Любмин, вблизи Грайфсвальда.

В своем заявлении датский регулятор отмечает, что трубопроводные работы к югу и юго-западу от острова Борнхольм выполняются с трубопроводного судна "Фортуна", с помощью строительных судов "Балтийский исследователь", "Мурман" и других кораблей.

В субботу в компании-операторе проекта Nord Stream 2 заявили, что возобновили прокладку труб в водах Дании, несмотря на усиленное давление на проект со стороны Вашингтона.

Европейская правда

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Северный поток Дания

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