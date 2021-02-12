Космическое агентство о запуске украинского спутника: Урусский некомпетентен
Заявление министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Урусского о готовности спутника "Сич 2-1" к запуску не соответствует действительности.
Об этом говорится в сообщении Государственного космического агентства.
"Озвученная Олегом Уруским информация о спутнике "Сич 2-1" на сегодняшний день не соответствует действительности... Манипуляции и некомпетентность официальных лиц по запуску спутника "Сич 2-1" дискредитирует не только первых лиц страны, а и космическую отрасль в целом", – говорится в сообщении.
В агентстве считают, что подобные заявления ставят под угрозу завершение работ по спутнику и "сеют сомнения в институциональной способности органов власти выполнять возложенные на них функции".
В ГКА добавили, что делают "все возможное", чтобы запуск спутника "Сич 2-1" в год 30-летия Независимости Украины состоялся.
Напоминаем:
Ранее Урусский заявил, что Украина ведет переговоры с компанией SpaceX Илона Маска для запуска собственного спутника "Сич 2-30 (2-1)" в декабре этого года.
Экономическая правда
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