Космическое агентство о запуске украинского спутника: Урусский некомпетентен

Заявление министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Урусского о готовности спутника "Сич 2-1" к запуску не соответствует действительности.

Об этом говорится в сообщении Государственного космического агентства.

"Озвученная Олегом Уруским информация о спутнике "Сич 2-1" на сегодняшний день не соответствует действительности... Манипуляции и некомпетентность официальных лиц по запуску спутника "Сич 2-1" дискредитирует не только первых лиц страны, а и космическую отрасль в целом", – говорится в сообщении.

В агентстве считают, что подобные заявления ставят под угрозу завершение работ по спутнику и "сеют сомнения в институциональной способности органов власти выполнять возложенные на них функции".

В ГКА добавили, что делают "все возможное", чтобы запуск спутника "Сич 2-1" в год 30-летия Независимости Украины состоялся.

Напоминаем:

Ранее Урусский заявил, что Украина ведет переговоры с компанией SpaceX Илона Маска для запуска собственного спутника "Сич 2-30 (2-1)" в декабре этого года.

Экономическая правда