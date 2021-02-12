НБУ определил официальный курс гривни на следующую неделю
Пятница, 12 февраля 2021, 19:50
Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 15 февраля на уровне 27,84 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,68 грн (на 12 февраля - 33,81 гривни).
Напоминаем:
12 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,76 - 27,78 гривни.
12 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,88 - 27,90 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua