Moneyveo выпускает облигации на 200 миллионов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) зарегистрировала выпуск облигаций серии "А" ООО "Манивео быстрая финансовая помощь".

Соответствующее решение принято 11 февраля.

В НКЦБФР сообщили, что решение о выпуске облигаций компания приняла еще 23 декабря 2020 года. Привлечь планируется 200 млн грн.

Размещение облигаций будет проходить с 15 февраля по 14 апреля 2021, а погашение состоится в период с 14 по 19 февраля 2022 года.

Непосредственно выпуск будет осуществляться без публичного предложения, то есть приобрести их смогут только определенные в проспекте эмиссии лица. Информация о покупателях и доходность бумаг не раскрывается.

ООО "Манивео быстрая финансовая помощь" является одним из крупнейших игроков на рынке микрокредитования, который работает под брендом Moneyveo. По итогам 2019 года компания получила чистый доход в размере 2,9 млрд грн - больше всего среди микрофинансовых организаций.

Микрофинансовые организации предоставляют гражданам краткосрочные займы под проценты, которые достигают 505% годовых.

Конечным бенефициаром ООО "Манивео быстрая финансовая помощь" является Михаил Лизанец.

По данным YouControl среди учредителей компании с долей 10% является институт совместного инвестирования - АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Кайлас".

Налоговый кодекс Украины предусматривает, что любые доходы от деятельности институтов совместного инвестирования освобождаются от налогообложения налогом на прибыль.

Экономическая правда