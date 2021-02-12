"Укрэксимбанк" отчитался о прибыли впервые с декабря 2019 года
По итогам января 2021 года государственный "Укрэксимбанк" отчитался о прибыли в 102 млн грн - таким образом, банк отчитался о прибыльной деятельности впервые с декабря 2019 года.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
"В январе также существенно улучшились все ключевые показатели эффективности работы банка - доходность капитала составила более 8%, отношение затрат к доходам - менее 60%, выросли абсолютные значения показателей доходов и операционной прибыли", - отметил глава правления банка Евгений Мецгер.
Напомним:
Убыток государственного "Укрэксимбанка" 2020 года достиг 5,6 млрд гривень.
Украинские банки по итогам января-ноября 2020 года получили 43,347 млрд грн чистой прибыли, самым прибыльным снова стал государственный Приватбанк, убыточным - государственный "Укрэксимбанк".
Экономическая правда
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