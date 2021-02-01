В 2020 году "Укрэксимбанк" получил 5,6 миллиардов убытка

Убыток государственного "Укрэксимбанка" 2020 года достиг 5,6 млрд гривень.

Об этом сообщил в Facebook председатель правления банка Евгений Мецгер.

По его словам, в начале 2020 года был риск зафиксировать убыток 8-9 млрд грн, но благодаря принятым мерам эту сумму удалось сократить до 5,6 млрд гривень.

"Посторонний наблюдатель, конечно, имеет полное право (и, несомненно, им воспользуется) акцентировать свое внимание и критику исключительно на отметке "минус". И, наверное, по своему будет прав.

Но только те, кто полностью были "в процессе", будут понимать, что на самом деле стоит за этой цифрой. Они заслуженно гордиться этим показателем, осознавая свою ответственность никогда и ни за что больше к нему не возвращаться", - написал Мецгер.

Напомним:

Украинские банки по итогам января-ноября 2020 года получили 43,347 млрд грн чистой прибыли, самым прибыльным снова стал государственный Приватбанк, убыточным - государственный "Укрэксимбанк".

Экономическая правда