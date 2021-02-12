НБУ будет проверять, соблюдают банки защиты прав потребителей

Нацбанк утвердил порядок надзора за банками на предмет соблюдения ими законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Надзор может осуществляться в виде инспекционных проверок и безвыездно. Ответственным будет профильное подразделение Национального банка - Управление защиты прав потребителей финансовых услуг.

"Такой надзор позволит обеспечить раскрытие банками полной и достоверной информации о финансовых услугах своим клиентам, чтобы они принимали взвешенные решения", - говорят в регуляторе. Также, проверять будут прежде всего банки с наибольшим риском нарушения прав потребителей финуслуг.

Как отмечают в Нацбанке, основными источниками о возможных нарушениях будут обращения потребителей финансовых услуг в НБУ, договоры банков с клиентами, другие документы, информация на сайтах банков и в рекламе, данные из открытых источников, а также отчетность учреждений.

Сотрудники регулятора имеют право запрашивать у банков дополнительную информацию, документы или письменные объяснения. За нарушение законодательства о защите прав потребителей финуслуг Нацбанк будет накладывать на должностных лиц банка административные взыскания, применять к банку штрафные санкции, а также имеет право применять другие меры воздействия.

Постановление, которым определяется порядок надзора за банками, вступает в силу с 13 февраля 2021 года.

В НБУ добавляют, что вскоре также вынесут на общественное обсуждение аналогичный документ для участников небанковского финансового рынка.

Напомним:

Вступил в действие закон о защите прав потребителей финансовых услуг - с начала июня 2020 года на сайтах банков должны появиться калькуляторы для расчета расходов или доходов от финансовой услуги.

Национальный банк установил дополнительные требования к банковским договоров для раскрытия полной информации об услугах.

Экономическая правда