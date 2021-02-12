В 2020 году "Укрспирт" получил 32 миллиона чистой прибыли
ГП "Укрспирт" в 2020 году перевыполнило годовой финплан и получило чистую прибыль в 32,2 млн грн а также уплатило рекордную за всю историю работы "Укрспирта" сумму налогов - 543,3 млн грн.
Об этом сообщил в Facebook и.о. директора ГП "Укрспирт" Сергей Блескун.
По его словам, в 2020-м впервые за 10 лет существования "Укрспирт" увеличил объемы производства спирта (6 380 тыс дал спирта против 6060 тыс дал в 2019-м).
Также он напомнил, что Фонд госимущества объявил результаты 17 приватизационных аукционов объектов ГП "Укрспирт" - это 40% мощностей предприятия.
"Конечно, были и другие факторы, которые повлияли на работу и финансовые результаты. Среди них - драматическое повышение цены на сырье (60%), что уменьшило рентабельность, а также постепенное погашение кредиторской задолженности поставщикам (42 млн)", - добавил Блескун.
Напомним:
Государственное предприятие "Укрспирт" объявило о поиске рекрутеров, которые будут заниматься отбором полноценного руководителя "Укрспирта".
Читайте также: "Укрспирт", до свидания? Как заработать два миллиарда на продаже спиртзаводов
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua