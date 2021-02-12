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В 2020 году "Укрспирт" получил 32 миллиона чистой прибыли

Пятница, 12 февраля 2021, 09:30
 

ГП "Укрспирт" в 2020 году перевыполнило годовой финплан и получило чистую прибыль в 32,2 млн грн а также уплатило рекордную за всю историю работы "Укрспирта" сумму налогов - 543,3 млн грн.

Об этом сообщил в Facebook и.о. директора ГП "Укрспирт" Сергей Блескун.

По его словам, в 2020-м впервые за 10 лет существования "Укрспирт" увеличил объемы производства спирта (6 380 тыс дал спирта против 6060 тыс дал в 2019-м).

 

Также он напомнил, что Фонд госимущества объявил результаты 17 приватизационных аукционов объектов ГП "Укрспирт" - это 40% мощностей предприятия.

"Конечно, были и другие факторы, которые повлияли на работу и финансовые результаты. Среди них - драматическое повышение цены на сырье (60%), что уменьшило рентабельность, а также постепенное погашение кредиторской задолженности поставщикам (42 млн)", - добавил Блескун.

Напомним:

Государственное предприятие "Укрспирт" объявило о поиске рекрутеров, которые будут заниматься отбором полноценного руководителя "Укрспирта".

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Экономическая правда

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Укрспирт

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