Госэкоинспекция вслед за СБУ снова проверит "АрселорМиттал Кривой Рог"

Государственная экологическая инспекция после визита сотрудников СБУ на ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" 8 февраля также планирует снова проверить комбинат.

Об этом заявил глава Госэкоинспекции Андрей Мальованый во время приема граждан в Офисе ведомства в Кривом Роге.

"Промышленные предприятия, которые загрязняют окружающую среду, уже много лет является самой большой "болью" горожан, поэтому сегодня сосредоточились на обсуждении этой проблемы.

В частности, подняли вопрос о строительстве хвостохранилища "III карта", на котором ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" планирует осуществлять складирование и захоронение производственных отходов", - рассказал Мальованый.

По его словам, в прошлом году Госэкоинспекция проверяла соблюдение требований природоохранного законодательства по строительству этого объекта.

"Предприятие (согласно результатам анализа оценки воздействия на окружающую среду) было обязано разработать дополнительную ОВД, чтобы установить действие хвостохранилища на окружающую среду. Однако ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" продолжало осуществлять строительство, не предоставив этот документ", - заявил он.

По словам чиновника, Офис Госэкоинспекции в Кривом Роге в ближайшее время планирует проведение проверки этого предприятия, в том числе и в части строительства хвостохранилища.

Напомним:

Сообщалось, что сотрудники СБУ вернулись на комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" и планируют продолжить следственные действия в связи с уклонением от уплаты налогов и занижении рентных платежей в 2015-2019 гг. Компания отвергает обвинения, называя подход регуляторов к бизнесу "очевидно выборочным".

Экономическая правда