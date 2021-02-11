ВВП-варранты Украины могут вырасти в цене до 140-170% – Deutsche Bank

Благодаря восстановлению экономики Украины ВВП-варранты могут вырасти в цене до 140-170% по сравнению с текущей рыночной ценой 113%.

Об этом говорится в аналитической записке аналитиков Deutsche Bank, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно аналитической записке Deutsche Bank, Минфин Украины может продолжить выкуп этих ценных бумаг.

"Минфин выкупил 10% выпущенных варрантов в прошлом году и мы считаем, что он сделает это еще", - говорится в записке.

"Аналитики в своих расчетах исходят из предположений, что падение ВВП Украины составило в прошлом году 4,4%, а в 2021-м экономика вырастет на 4,1%. При этом ожидается, что среднегодовой курс гривни в этом году составит 28 грн/доллар", - говорится в сообщении.

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Напомним:

В августе 2020-го Украина объявила о завершении выкупа на открытом рынке около 10% своих ВВП-варрантов, выпущенных в ходе реструктуризации внешнего долга со сроком действия до 31 мая 2040 года на номинальную сумму 3,2 млрд. дол.

По ВВП-варрантам, выпущенным государством в 2015-м году Украина должна будет заплатить кредиторам около 19,1 миллиарда гривен в течение 2021-2024 годов.

Во время кризиса 2015-го года Украине удалось снизить стоимость долга и не объявить дефолт.

Тогдашняя министр финансов Наталья Яресько провела сложные переговоры с иностранными инвесторами, в результате которых договорилась о так называемом haircut ( "стрижка") - сокращение суверенного и гарантированного государством долга на 20% или 3,6 млрд долл.

Минфин заявил, что такое соглашение должно приенсти тройной эффект.

Во-первых, для системы государственных финансов благодаря удлинению во времени долговых выплат удалось высвободить 15,3 млрд долл.

Во-вторых, государственный долг удалось снизить до 71% ВВП.

В-третьих, потребность бюджета в финансировании в 2019-2025 годах стала ниже - не превышала 10-12% ВВП.

Параллельно Украина выпустила ценные бумаги - инструменты восстановительной стоимости (VRI) или ВВП-варранты.

Доходность варрантов привязали к показателю ВВП Украины.

Выплаты по VRI возможны с 2021, но показатель ВВП, от которого они будут зависеть - это показатель развития экономики за два года до того, в 2019 году.