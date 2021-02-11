Амстердам обогнал Лондон и стал главным центром торговли акциями Европы после Brexit

Столица Нидерландов получила статус крупнейшего центра торговли акциями в Европе после того, как Великобритания вышла из единого рынка Евросоюза из-за Brexit.

Об этом сообщает Reuters.

В среднем в январе акции на фондовой бирже Амстердама торговались объемом 9,2 млрд евро ежедневно. В то же время, в Лондоне этот показатель составлял 8,6 млрд евро.

Для сравнения, в 2020 году средний суточный показатель Лондона составил 17,5 млрд евро - это были самые большие объемы в Европе. Вслед за Лондоном располагалась Франкфуртская биржа (5,9 млрд евро в сутки), а Амстердам, вырвавшийся на первое место, был шестым с оборотом в 2,6 млрд евро.

В Лондонском Сити, одном из крупнейших финансовых центров мира, предупреждали о таких последствиях выхода из единого рынка ЕС без необходимого нормирования торговли услугами, в частности, финансами, которые в Brexit обеспечивали более 10% налоговых поступлений Великобритании.

Представители биржи ожидают, что "смещение" финансов из Лондона в Амстердам останется постоянным, поскольку ЕС придерживается позиции о торговле номинированных в евро акций только в ЕС. В то же время, разрыв может уменьшиться после начала торговли швейцарскими акциями в Лондоне в этом месяце, дневной объем торговли которыми сейчас составляет 250 млн евро.

Напомним:

Великобритания за час до Нового года вышла из единого рынка и окончательно перестала быть членом ЕС - через четыре с половиной года после референдума, на котором большинство граждан высказались за выход из Евросоюза.

Объем экспорта товаров из Великобритании в Европейский союз стремительно сократился в январе в результате выхода страны из таможенного союза и общего европейского рынка.

Экономическая правда