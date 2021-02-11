"Метинвест" Ахметова хочет официально выкупить Днепровский металлургический комбинат
Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела по выкупу холдингом "Ментинвест" Рината Ахметова активов Днепровского металлургического комбината - одного из крупнейших предприятий горно-металлургического комплекса Украины.
Об этом говорится в информации АМКУ.
"Распоряжением Председателя Антимонопольного комитета Украины - государственного уполномоченного от 10.02.2021 года № 01/35-р начато рассмотрение дела о концентрации № 126-25 / 7-21-ЭК в виде опосредованного приобретения в собственность компанией" Metinvest BV "(г.. Гаага Нидерланды) активов ... принадлежащих публичному акционерному общества "Днепровский металлургический комбинат", - сообщает Комитет.
Формально комбинат в настоящее время принадлежит корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), конечными бенефициарами которой являются Сергей Тарута и Олег Мкртчан. По состоянию на 11 февраля по комбинату возбуждено дело о банкротстве.
METINVEST B.V. зарегистрировано в г.. Гаага, Нидерланды. Конечным бенефициаром холдинга является олигарх Ринат Ахметов
Напомним:
В 2017 году сообщалось, что ПАО "Днепровский металлургический комбинат" (ДМК), что ранее входило в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса", перешло под контроль холдинга "Метинвест".
В 2019 году одно из крупнейших предприятий горно-металлургического комплекса Украины "Днепровский металлургический комбинат" объявил о вынужденной остановке основных производственных мощностей.
Но оборудование этого комбината - трансформаторы и доменные печи - в мая 2018 года по 400 млн грн выкупило соседнее предприятие - "Днепровский коксохимический завод", подконтрольный Ахметову и Новинскому.
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Экономическая правда
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