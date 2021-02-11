За два месяца нерезиденты приобрели гособлигаций на 25 миллиардов

С декабря 2020 года портфель иностранных инвесторов в государственных облигациях увеличился на 33%, или на 25,2 млрд грн, и по состоянию на 11 февраля составляет 100,5 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Спрос на долговые обязательства украинского правительства провоцирует высокая доходность, по которой Министерство финансов привлекает средства в государственный бюджет. На последних аукционах 9 февраля средневзвешенная доходность по годовым бумагам составила 11,15%, а по 6-месячным - 9,89% годовых.

Для покупки гособлигаций нерезиденты заводят в Украину иностранную валюту, увеличение объемов поступления которой давит на курс гривны. По данным НБУ, с декабря украинская национальная валюта окрепла на 2,56% до 27,76 грн за доллар.

Более чем нерезиденты, гособлигации покупали банки и юридические лица. Их портфели выросли на 62,7 млрд грн и 27,6 млрд грн соответственно. Физические лица увеличили объем инвестиций в облигации на 4,1 млрд грн, в то же время портфель НБУ уменьшился на 2,5 млрд грн.

Напомним:

Для покрытия дефицита бюджета с начала декабря Минфин активно привлекал средства через государственные облигации. За последний месяц прошлого года государство от их размещения получила более 100 млрд грн.

Экономическая правда