Новый закон ограничит риски инвесторов в недвижимость – Шевченко

Правительством и Нацбанком нарабатывается новый закон, который ограничит риски инвесторов на первичном рынке недвижимости и уменьшит риски для банков, участвующих в кредитовании.

Об этом заявил председатель НБУ Кирилл Шевченко на Legal Banking Forum, передает FinClub.

"Основным фактором, который не способствует росту ипотечного кредитования на первичном рынке, являются очень запутанные схемы продажи ипотеки на первичном рынке", - рассказал глава НБУ.

Для решения этой проблемы уже подготовлен соответствующий законопроект.

"Сегодня совместно с Министерством развития общин и территорий, Министерством юстиции и народными депутатами нарабатывается новый закон, который сможет ограничить риски инвесторов на первичном рынке недвижимости и, соответственно, уменьшить риски для банков, участвующих в этом рынке. Вспомните в позапрошлом году "Укрбуд", в прошлом - "Аркада", - заявил Шевченко.

Глава НБУ добавил, что объем ипотеки должен вырасти втрое.

Напоминаем:

Сейчас разрабатывается законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав кредиторов объектов строительства".

В октябре Минрегион представил первую версию законопроекта для общественного обсуждения.

По информации ЭП, в течение нескольких недель будет предложена новая редакция законопроекта.