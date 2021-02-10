Обыски в Энергоатоме касаются продажи электроэнергии в августе

Работа Антикоррупционного бюро в "Энергоатоме" касается подразделения "Энергоатом-Трейдинг", а именно продажи им электроэнергии в августе в прошлом году.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Ничего удивительного не произошло. Действительно, детективы НАБУ работают в здании "Энергоатома", их интересует деятельность одной компании - "Энергоатом-Трейдинг" и ее продаж в августе. Идет рабочий процесс", - прокомментировал ситуацию агентству руководитель пресс-службы "Энергоатома" Олег Слободян .

Он также добавил, что "на прошлой неделе в. о. президента "Энергоатома" Петр Котин во время встречи с председателем НАБУ выразил заинтересованность в объективных следственных действиях и заверил в содействии работе детективов".

В конце августа 2020 года "Энергоатом-Трейдинг", в частности, реализовал 445,65 тыс. МВт-ч электроэнергии с периодом поставки 1-30 сентября того же года.

Покупателями ресурса стали ООО "Юнайтед Энерджи", ООО "Днепросталь-Энерго", ООО "АС", ООО "УКРГАЗРЕСУРС".

Кроме этого, было реализовано 21,6 тыс. МВт-ч электроэнергии базовой нагрузки из предложенных 432 тыс. МВт-ч с периодом поставки 22-31 августа. Цена продажи составила 1154 грн / МВт-ч при стартовой 1500 грн / МВт-ч, снижение цены - 23%.

Покупателями ресурса стали ООО "Укр Газ Ресурс", ООО "Ле Трейдинг Украина", КП "Кривбассводоканал".

Напомним:

Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в НАЭК "Энергоатоме" из-за расследования по делу о продаже электроэнергии по необоснованной цене.