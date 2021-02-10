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Фонд гарантирования выплатил вкладчикам "Мисто Банка" уже 180 миллионов

Среда, 10 февраля 2021, 16:25
 

Фонд гарантирования вкладов физлиц выплатил уже более 179,8 млн грн вкладчикам "Мисто Банка", который находится в процессе ликвидации - это 59% общей суммы выплат гарантированного возмещения.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

"В целом осуществлено более 1800 выплат возмещения по вкладам, которые не превышают 200 тыс грн и полностью гарантированы государством", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вкладчики "Мисто Банка" могут получить свои деньги через любое отделение каждого из банков-агентов Фонда, которые присоединились к автоматизированной системы выплат.

"Для получения средств вкладчикам необходимо обратиться в один из указанных банков-агентов Фонда с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, и идентификационным номером.

Выплаты осуществляются в размере вклада, включая проценты, начисленные на день начала процедуры вывода банка с рынка, но не более 200 тыс гривен независимо от количества вкладов в одном банке", - говорится в сообщении.

Более 75% вкладчиков "Мисто Банка" (более 2 тыс человек) получат вклады в полном объеме.

Напомним:

Правление НБУ приняло решение об отнесении АО "Місто Банк" Ивана Фурсина к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.

Фонд гарантирования вкладов физлиц с 15 января 2021 года начинает выплаты средств вкладчикам признанного неплатежеспособным "Місто Банка".

Экономическая правда

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Фонд гарантирования вкладов

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