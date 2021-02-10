Дело "Приватбанка" могут забрать у НАБУ - Сытник

Есть риск того, что дело "Приватбанка", которое в 2019 году перешло в НАБУ, заберут у Бюро во исполнение решения Печерского суда.

Об этом директор НАБУ Артем Сытник рассказал во время пресс-брифинга.

"Печерский суд - это целый ряд дел есть. Сейчас у нас уже Приватбанк назревает, уже решение суда по поводу того, чтобы забрать это дело у нас, по нашей информации", - сказал Сытник.

"Печерский суд вмешивается в дискрецию прокурора, прокурор почему-то эту дискрецию добровольно отдает Печерскому суду. Потому что там даже не прописано, что прокурор должен кому-то отдать, просто написано: "обязать рассмотреть спор о подследственности", - продолжил глава Бюро.

По его словам, "прокурор, принял бы законное решение, должен был бы выполнить требования Уголовно-процессуального кодекса и считаться с тем, что КПК не позволяет передавать эти дела другим органам. Это проигнорировано Офисом генпрокурора ".

Напомним:

Ранее сообщалось, что Соломенский суд столицы по ходатайству следователя Соломенского управления полиции постановил изъять у НАБУ экспертизу Минюста, на основании которой могут быть выдвинуты подозрения по делу о мошенничестве и выводе средств из Приватбанка.

В 2019 году экс-генпрокурор Руслан Рябошапка передал в Национальное антикоррупционное бюро дело о выводе многомиллиардных средств с Приватбанка при его национализации, с тех пор НАБУ - единственный правоохранительный орган, который расследует схемы олигарха Игоря Коломойского.

Экономическая правда